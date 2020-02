Evade dai domiciliari e ubriaco strattona i Carabinieri. Arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 37enne di Lentate sul Seveso.

Evade dai domiciliari

Sabato mattina i Carabinieri della stazione di Lentate sul Seveso, durante un servizio di controllo, hanno intimato l’alt a un 37enne, residente in paese, già sottoposto a detenzione domiciliare per atti legati a stupefacenti.

Strattona i militari

L’uomo si è fermato ma una volta sceso dall’auto ha reagito e ha strattonato i militari presenti sul posto che lo hanno prontamente bloccato. I Carabinieri hanno inoltre notato che il 37enne era in evidente stato di ebbrezza alcolica nonostante fossero soltanto le 10.30 del mattino.

Positivo all’alcoltest

Sottoposto al test alcolemico, è infatti risultato un valore positivo pari a 0,9 grammi per litro, superiore al limite consentito.

Arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale

L’uomo è stato dunque arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, a cui era stato sottoposto dopo una condanna definitiva, resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per la guida in stato di ebbrezza alcolica.