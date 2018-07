Evade dai domiciliari per fare la spesa al mercato. Martedì mattina l’uomo è stato riconosciuto da vigili, con l’aiuto dei carabinieri, tra le bancarelle di via Trento e Trieste a Renate.

Evade dai domiciliare e va al mercato

Alla vista delle divise ha risposto candidamente: “Dovevo fare la spesa…”. Ovviamente non li ha convinti. Così un marocchino 69enne, casa a Renate, è stato arrestato per la seconda volta nel giro di tre mesi. Ha infatti violato gli arresti domiciliari ai quali era stato condannato lo scorso mese di aprile. Anche allora ad incastrarlo, intento a vendere un etto di hashish ad un giovane cliente, erano stati gli agenti della Polizia locale di Renate ed un carabiniere in borghese.

Processato a Monza

Processato per direttissima mercoledì mattina, il giudice del Tribunale di Monza ha confermato l’arresto, così come gli arresti domiciliari. Ora si spera che il 69enne farà la spesa… on line.

