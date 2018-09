Evade dai domiciliari per l’ennesima volta e per l’ennesima volta viene beccato dai Carabinieri. A finire nei guai un 23enne di Meda.

Evade dai domiciliari, beccato dai Carabinieri

Nel corso di un abituale controllo i militari della caserma cittadina hanno individuato E.B., un italiano classe ‘95, con precedenti per rapina, mentre prendeva un treno alla stazione ferroviaria. Già in precedenza, nonostante dovesse rimanere a casa, era stato avvistato mentre gironzolava in zona stazione o limitrofe. Evidentemente non ha imparato la lezione e si è allontanato ancora dalla sua abitazione. Ma i militari lo hanno nuovamente beccato e arrestato.