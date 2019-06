Eventi violenti e intossicazioni. Una notte calda, in tutti i sensi in Brianza, con diversi interventi delle forze dell’ordine e del personale del “118”.

Eventi violenti nella notte

Nella serata di sabato, poco prima delle 22, l’intervento dei Carabinieri per un’aggressione in via Borgazzi a Monza, coinvolta una donna di 43 anni per la quale non si è reso necessario il trasporto all’ospedale con l’ambulanza della Croce Rossa. Un paio d’ore più tardi, a ridosso della mezzanotte, un altro episodio a Cesano Maderno in via Monte Resegone. Ferito in maniera lieve un 44enne, trasportato all’ospedale di Desio dall’ambulanza della Croce Bianca locale. Sul posto i Carabinieri. Di lieve entità, dopo la mezzanotte, un’altra aggressione a Meda in via Libertà. La donna 64enne vittima del fatto non è stata accompagnata al Pronto Soccorso.

Gli interventi per due intossicazioni

Nel corso della nottata appena trascorsa da segnalare anche un’intossicazione etilica a Nova, per la quale in via Diaz è intervenuto il personale del “118” della Croce Rossa di Varedo per assistere un 41enne. E’ stato poi trasportato all’ospedale di Cinisello Balsamo, le sue condizioni non destavano preoccupazioni. Stesso esito, poco dopo le 6.30, per un giovane di 22 anni che ha ingerito sostanze pericolose in un esercizio pubblico di via Buonarroti a Monza. Soccorso dall’equipaggio della Croce Rossa è stato trasportato in ambulanza all’ospedale “San Gerardo” di Monza in codice verde dopo l’attivazione dei soccorsi in codice giallo.

Incidente a Lissone con due ferite

Infine nel report della notte in Brianza da segnalare un incidente a Lissone in via Dante, all’altezza del civico 21. Coinvolte due auto, altrettanti i feriti: una 29enne e una 38enne medicate all’ospedale di Monza. Ferita una anziana di 81 anni per una caduta a Monza in via Guardini poco dopo mezzanotte. Infortunio a Bellusco pochi minuti dopo le 4 in via Veneto, contuso un 41enne medicato all’ospedale di Vimercate.