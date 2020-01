Evento violento a Concorezzo: 19enne in ospedale. La giovanissima è stata soccorsa in via De Capitani poco dopo mezzanotte e mezza.

Evento violento a Concorezzo: 19enne in ospedale

Una giovane di 19 anni è stata soccorsa dall’ambulanza nella notte tra domenica 26 gennaio e oggi, lunedì, a Concorezzo. In base alle informazioni rese note dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la ragazza sarebbe rimasta vittima di un evento violento, classificato da Areu come aggressione, in via De Capitani.

Sul posto, poco dopo mezzanotte e mezza, si sono portati i volontari della Croce rossa di Villasanta che, dopo aver prestato alla 19enne le cure del caso, l’hanno trasportata in Ospedale a Vimercate in codice verde.

Gli interventi nella serata di ieri

Nella serata di ieri, domenica, si segnala un intervento della Croce rossa in via Garibaldi a Lentate per una caduta. I volontari hanno prestato assistenza a una 61enne che fortunatamente ha riportato solo lievi ferite. La donna è stata poi trasportata in codice verde al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Carate.

Poco prima delle 22 invece un 50enne è stato soccorso a Monza, in Corso Milano, per un malore. Poco dopo l’intervento del personale medico l’uomo si è ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale.