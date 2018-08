Evento violento a Copreno di Lentate sul Seveso, trovato morto un uomo al cimitero.

Questa mattina

Evento violento a Copreno di Lentate sul Seveso, trovato morto un uomo al cimitero. Questa mattina poco prima delle 7.30 in via Salvetti, dove si trova il camposanto, si è verificato un evento violento che ha avuto tragiche conseguenze. Non è ancora ben chiaro cosa sia successo, ma è rimasto coinvolto un 65enne che ha perso la vita.

Sul posto sono subito arrivati ambulanza, l’automedica e i carabinieri della Compagnia di Seregno che si stanno occupando del caso.

Seguiranno aggiornamenti.