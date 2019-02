Evento violento a Desio: coinvolte quattro persone, una sola finisce in ospedale. Malore a Brugherio.

Evento violento a Desio

Quattro persone sono rimaste coinvolte nella notte appena trascorsa in un evento violento, classificato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, come aggressione. I soccorsi sono stati allertati intorno alle due e sul posto, in via Ex Lavoratori dell’Autobianchi, si è portata un’ambulanza della croce rossa di Desio. Del gruppetto di persone, due donne di 47 anni, un 40enne e un 41enne, solo una rimasta ferita in modo lieve ed è stata trasportata in ospedale in codice verde.

Malore a Brugherio

Altro soccorso della notte a Brugherio per un malore di una 49enne. La donna si è sentita male sulla Sp3 ed è stata raggiunta dai volontari della croce rossa locale. Anche in questo caso nessuna grave conseguenza: la 49enne ha raggiunto l’ospedale in ambulanza in codice verde.