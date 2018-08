Evento violento a Desio e diverse intossicazioni. Ecco il report dei soccorsi di questa notte in Brianza.

Evento violento a Desio

Una nuova aggressione a Desio, dopo quelle di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane. E’ successo a mezzanotte in via Garibaldi. Secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza nell’evento violento sarebbero rimaste coinvolti tre giovani: un 21enne, un 24enne e una ragazza di 25 anni. la chiamata ai soccorsi è scattata poco dopo la mezzanotte: sul posto la croce rossa di Nova Milanese che ha trasportato in ospedale uno dei giovani, fortunatamente arrivato in pronto soccorso in codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri che indagano su quanto accaduto.

Diverse intossicazioni

Nella notte ci sono stati anche diversi soccorsi per intossicazione etilica. Intorno a mezzanotte un 68enne è stato raggiunto dall’ambulanza a Macherio ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. Invece verso l’una è stata una donna di 61 anni ad essere soccorsa. La donna si è sentita male in via 25 Aprile a Limbiate, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Caricata sull’ambulanza è stata trasferita all’ospedale di Garbagnate milanese, in codice verde.