Aggressione a Verano Brianza nella notte appena trascorsa. Una persona di 31 anni è rimasta lievemente ferita ed è stata portata in ospedale a Carate.

Evento violento a Verano

Ambulanza e Carabinieri nella notte a Verano Brianza, in via Comasina. In base a quanto reso noto dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, i soccorsi e le forze dell’ordine si sono portati sul posto, poco dopo l’una, per un evento violento, classificato come aggressione.

La vittima è una persona di 31 anni che ha ricevuto le prime cure sul posto dai volontari della croce bianca di Besana ed è stata poi accompagnata in ospedale a Carate Brianza in codice verde, per ulteriori accertamenti.