Evento violento questa notte a Vimercate. Ambulanza e Carabinieri in largo Europa in seguito ad una aggressione. Ferita in modo serio una persona.

Evento violento a Vimercate

Una persona è rimasta coinvolta questa notte in un evento violento avvenuto a Vimercate, in largo Europa. Erano circa le quattro quando, secondo quanto riporta l’Agenzia regionale emergenza urgenza, si è verificata un’aggressione. Due le persone soccorse: una di 40 anni e un uomo di 50. Sul posto l’ambulanza proveniente da Vimercate e i Carabinieri del gruppo compagnie di Monza. A quanto si apprende ci sarebbe un ferito in codice giallo trasportato all’ospedale di cittadino in condizioni serie.

Sempre nella notte un 36enne è stato soccorso in strada a seguito di un malore. L’intervento è avvenuto a Meda, in via Roma.Il 36enne medicato sul posto dagli operatori dell’Avis meda è stato poi portato in ospedale a Desio in buone condizioni generali.