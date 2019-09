Expo Brianza si allarga con un padiglione dedicato alla Sardegna

Tre nuovi enti nel comitato organizzatore e un’area espositiva più grande. Expo Brianza si prepara al taglio del nastro della 39esima edizione con importanti novità. Martedì mattina la sede del Parco delle Groane, new entry nel comitato organizzatore, ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della Fiera intercomunale che aprirà i battenti sabato 28 settembre alle 10,30 nell’area espositiva di Bovisio Masciago. L’evento è organizzato da otto comuni brianzoli insieme al Confcommercio, Unione Artigiani, Cna, Parco delle Groane, con la collaborazione di Regione Lombardia.

Fiera cresciuta negli anni

Tra le novità spicca la creazione di un nuovo padiglione ampio 1.800 metri quadrati interamente dedicato alla Sardegna che proporrà sapori e folclore dell’isola. Orgoglioso di essere tornato alla presidenza di Expo Brianza, Tuccio Di Pasquale di Confcommercio, che nel suo intervento si è soffermato su qualche dato per spiegare come è cresciuta la Fiera negli anni: gli otto comuni di Expo contano 148mila 959 abitanti, cioé 25mila in più di Monza e rappresentano il 14 per cento della popolazione della provincia di Monza e Brianza. Con emozione ha affermato: “Farò di tutto per dare a questa comunità che ha accolto i miei genitori nel 145 quando arrivarono dal sud”.