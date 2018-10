Falsi tecnici dell’acqua in azione a Birago, frazione di Lentate sul Seveso. A segnalare l’episodio e a mettere in guardia gli anziani è il comandante della Polizia locale Mauro Colombo.

Falsi tecnici raggirano anziani

I truffatori sono entrati in azione a Birago, sempre con il solito copione e con lo stesso modus operandi: raggirano le loro vittime spacciandosi per tecnici dell’acquedotto comunale che dovrebbero effettuare delle verifiche sulla qualità dell’acqua a causa di una possibile contaminazione. I malviventi suonano il campanello per tentare di ingannare il proprietario dell’abitazione, attendono che questi si sposti in un’altra stanza e intervengono cercando di sottrarre soldi e oggetti preziosi. All’esterno, un complice, spesso abbigliato con una divisa dei Carabinieri, funge da “palo”.

L’invito è di non aprire agli sconosciuti

L’invito ai cittadini è quello di non aprire e di contattare immediatamente le forze dell’ordine: la stazione dei Carabinieri di Lentate sul Seveso al numero 0362 560278 oppure la Polizia locale allo 0362 515218. Anche BrianzAcque, gestore del servizio idrico integrato, mette in guardia: per avere informazioni è possibile chiamare il call center dell’azienda 800.005.191, eventualmente anche per chiedere notizie sulla presenza e sull’attività degli operatori in servizio in una determinata zona. “Purtroppo questi sono delinquenti seriali molto scaltri – afferma il comandante della Polizia Locale Mauro Colombo – Invitiamo tutti, in particolare gli anziani, a non far entrare sconosciuti in casa. In secondo luogo meglio evitare di riporre soldi e preziosi in posti scontati”.