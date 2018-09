Falsi tecnici dell’acqua truffano un altro anziano. Questa volta è accaduto a Limbiate. Portati via gioielli e contanti.

Falsi tecnici dell’acqua truffano un altro anziano

Ancora falsi tecnici dell’acqua in Brianza. Questa volta nel mirino dei truffatori è finito un anziano di 84 anni di Limbiate. I due malviventi sono entrati in azione mercoledì mattina, citofonando all’anziano in via Aosta e sostenendo che la rete idrica aveva dei malfunzionamenti e che era necessario effettuare delle verifiche.

L’anziano alla fine si è convinto e li ha fatti entrare in casa. Una volta dentro l’abitazione i due soggetti hanno consigliato all’84enne di mettere in frigorifero gioielli e denaro e in un momento di distrazione sono riusciti a dileguarsi con contanti e preziosi.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri di Desio per rintracciare i due malviventi.

Solo pochi giorni fa la medesima truffa era accaduta a Meda dove una coppia di anziani era stata derubata di 15mila euro in gioielli sempre con la stessa tecnica.

QUI IL LINK ALL’ARTICOLO