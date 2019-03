Famiglia intossicata dal monossido di carbonio. E’ accaduto a Desio questa mattina intorno alle 6.30. Una mamma e i suoi quattro bambini portati all’ospedale Niguarda di Milano.

Famiglia intossicata dal monossido di carbonio a Desio

Intervento dei soccorritori questa mattina in via Volta a Desio per una famiglia rimasta intossicata dal monossido di carbonio. Le informazioni sono ancora poche e frammentarie ma in base a quanto quanto si è appreso fino a questo momento tre ambulanze si sono portate in via Volta questa mattina intorno alle 6.30. Sarebbero coinvolti una mamma e i suoi quattro bambini, rimasti probabilmente intossicati da monossido di carbonio a causa di un malfunzionamento della caldaia. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

La famiglia è stata trasportata all’ospedale Niguarda di Milano. Al momento non si conoscono le loro condizioni di salute.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI