Famiglia intossicata dal monossido finisce in ospedale. E’ successo stamattina a Cimnago, frazione di Lentate sul Seveso.

Famiglia intossicata dal monossido a Cimnago

Allarme intorno alle 8.30 di oggi, sabato 25 gennaio 2020, in una villetta in via San Michele Del Carso a Cimnago. Tre componenti della stessa famiglia sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio, fuoriuscito probabilmente per il malfunzionamento della caldaia. E’ stato lo stesso nucleo famigliare colpito dall’evento ad allertare i soccorsi.

Sul posto Carabinieri, pompieri e ambulanze

Sul posto si sono portati immediatamente i Carabinieri di Lentate, i Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Lazzate e Seregno e due ambulanze. Durante le fasi iniziali anche uno dei soccorritori del 118 è rimasto intossicato dal gas. Soccorsi un 47enne, un 58enne, una 57enne e una 22enne, tutti trasportati all’ospedale di Carate Brianza. Tre di loro sono stati trasportati in ospedale in codice verde per successivi accertamenti medici. Solo un componente del nucleo famigliare è stato trasportato in codice giallo, fortunatamente non versa in pericolo di vita.