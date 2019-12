Famiglia travolta da un’auto all’incrocio, bambino di cinque anni in prognosi riservata. Vittima una famigliola residente a Seveso, che si trovava a Montesilvano, in provincia di Pescara.

Famiglia travolta da un’auto

L’incidente è accaduto venerdì 27 dicembre, intorno alle 11.40, all’incrocio tra corso Umberto e viale Abruzzo. In base a quanto ricostruito dalla Polizia locale di Montesilvano, accorsa sul posto per i rilievi, la mamma 46enne, di origine straniera, il bimbo di cinque anni e un uomo di 58 anni stavano attraversando corso Umberto quando sono stati investiti da una Ford Fiesta condotta da una 61enne. Da accertare se la famiglia stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Tutti e tre in ospedale, il bambino in prognosi riservata

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto si sono portati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti, per poi trasferirli all’ospedale di Pescara. Ad avere la peggio è stato il bimbo, ricoverato in chirurgia pediatrica in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni dell’uomo, che ha rimediato un trauma cranio facciale, e della donna. In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.