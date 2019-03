Due interventi consecutivi ieri pomeriggio a Madesimo (Sondrio) da parte del Soccorso Alpino. Soccorso anche un seregnese.

Direzione sbagliata

La prima richiesta di aiuto è arrivata verso le 14:45 da parte di tre scialpinisti di Cusano Milanino (MI), Galbiate (LC) e Seregno (MB), illesi ma bloccati in una zona impervia a Campodolcino. Avevano sbagliato direzione e invece di rientrare nella ski-area sono andati verso la Valle del Gualdo. Erano però fermi sopra dei salti di roccia; avvistati dai soccorritori Cnsas della stazione di Madesimo, che stavano intervenendo con i militari del Soccorso alpino Guardia di finanza e un operatore in servizio sulle piste, sono stati raggiunti con l’elicottero e portati in salvo.

Seguite le tracce dei precedenti

Immediatamente dopo un’altro intervento: due scialpinisti che avevano seguito le tracce dei precedenti e anche loro sono rimasti bloccati, in una valletta parallela alla prima, a un centinaio di metri di distanza. I tecnici Cnsas sono saliti fino al Pizzo Groppera e poi scesi fino al punto dove c’erano i due giovani, di Grandola e Uniti e Menaggio (CO), che sono stati accompagnati a valle in sicurezza.

La programmazione dell’itinerario è importante anche quando si va fuoripista, soprattutto se non è pratici della zona. È sempre opportuno chiedere agli esperti e a chi conosce molto bene il territorio, informandosi bene prima di intraprendere il percorso.