Sabato mattina ferito un 39enne dopo la caduta dalla moto in via Montello a Seregno.

Caduta in moto in via Montello

Nella mattinata di sabato, poco prima delle 10,20, incidente all’altezza del civico 197 di via Montello, a breve distanza dal confine con Albiate. Un 39enne ha perso il controllo del veicolo ed è rovinato a terra. Sul posto sono accorsi i soccorritori del “118” con l’Automedica e l’ambulanza dell’Avis Meda, attivati in codice giallo.

I soccorsi del personale del 118

Il personale del “118” ha prestato le cure al motociclista prima del trasporto all’ospedale in codice giallo. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale per i rilievi. Pare che la moto fosse nuova ma il conducente non ricorda la causa della caduta al suolo. Non è la prima volta che si verifica un sinistro in via Montello a Seregno.