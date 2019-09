Ferito in sella allo scooter dopo lo scontro con un’auto in fase di svolta. L’incidente mercoledì poco prima delle 17.30 in via Milano a Seregno. Il centauro soccorso dal personale del “118” e trasportato in ospedale.

Ferito dopo lo scontro sullo scooter

Centauro di 26 anni ferito nell’incidente di mercoledì, poco prima delle 17.30, in via Milano all’altezza del supermarket “Md”. Sono entrati in collisione uno scooter “Yamaha” condotto da un marocchino e un’auto, modello “Ford C Max”.

La collisione a ridosso del supermercato

La collisione è avvenuta a ridosso dell’ingresso del parcheggio del supermercato “Md”. La vettura svoltava a sinistra per entrare nell’area di sosta e così ha sbarrato la strada al ciclomotore, che percorreva la corsia centrale di via Milano nella stessa direzione di marcia verso Desio.

I soccorritori in via Milano

A seguito dell’impatto al centro della strada il motociclista è rovinato a terra. Sul posto è arrivato il personale del “118” con l’Automedica e l’ambulanza di Seregno Soccorso. In via Milano anche due pattuglie della Polizia locale per rilevare l’incidente e disciplinare il traffico, molto intenso in quel momento del giornata. Il nordafricano che era in sella allo scooter, 26enne, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Desio. Le sue condizioni non erano gravi.

