Fermata dai vigili con la droga donna segnalata e patente ritirata. Una 36enne di Senago è stata identificata durante un controllo davanti al parchetto di via Giotto a Limbiate

Stava uscendo dal parchetto di via Giotto, a Pinzano, quando è stata fermata dalla Polizia locale e trovata con 1,70 grammi di hashish. Una donna di 36 anni residente a Senago è stata segnalata alla prfettura per possesso di droga per uso personale

Il controllo è scattato domenica pomeriggio, intorno alle 16, durante una perlustrazione degli agenti nella zona, a seguito di numerose segnalazioni per la presenza di spacciatori. La donna si stava dirigendo verso la sua auto, parcheggiata poco distante, quando è stata fermata dai vigili che hanno sequestrato la droga e le hanno ritirato la patente