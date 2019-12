Fermato con metadone e siringhe segnalato marocchino. La Polizia locale di Limbiate ha notato l’automobilista fermo in via Lombra che prendeva un sacchetto da un uomo uscito dal bosco

Fermato con metadone e siringhe segnalato marocchino

Hanno notato un movimento sospetto, il veloce scambio di una borsa, e sono intervenuti, fermando e denunciando per possesso di stupefacenti una persona, un cittadino di origine marocchina. E’ quanto accaduto ieri pomeriggio, martedì 3 dicembre, verso le 14, in via Lombra a Limbiate.

Auto ferma a lato strada

Gli agenti della Polizia Locale erano impeganti in un normale controllo del territorio vicino a Città Satellite, nella periferia della città e nota zona di spaccio. I poliziotti hanno notato una “Chevrolet” ferma a bordo strada e si sono insospettiti. Il conducente, un cittadino di origine magrebina, è stato colto mentre riceveva un sacchetto di cellophane da un uomo, uscito di fretta dal vicino bosco.

Automobilista fermato dai vigili

L’automobilista, una volta riposta in auto la borsa, si rimetteva in moto ma poco dopo è stato fermato dalla pattuglia: l’auto è stata controllata dagli agenti, che hanno trovato una borsetta di stoffa con siringhe e fazzoletti sporchi di sangue, oltre a un flacone di metadone chiuso con della carta stagnola bruciata.

Segnalato come assuntore e patente ritirata

Gli oggetti ritrovati sono stati posti sotto sequestro, mentre il conducente della “Chevrolet” è stato segnalato alla Prefettura come consumatore, per uso personale, di sostanze stupefacenti: per lui è scattato anche il ritiro della patente. L’intervento di ieri rientra nell’azione di controllo e contrasto dell’attività di spaccio di stupefacenti che sta portando avanti la Polizia Locale.