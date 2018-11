La Festa di Halloween troppo chiassosa rischia di costare una multa salata a un ristorante nel quartiere di Santa Valeria a Seregno.

Il blitz dei vigili è scattato nella serata di giovedì

Anche nei locali di Seregno la sera del 31 ottobre sono proliferate feste ed eventi a tema in occasione della notte dei fantasmi. Festa tradizionale negli Stati Uniti che da diversi anni ormai ha attraversato l’oceano e viene celebrata anche in Italia. Ma in un ristorante nei pressi della chiesa di Santa Valeria i festeggiamenti sono andati oltre il lecito consentito.

I residenti si sono lamentati per la musica a tutto volume

Era passata da circa un quarto d’ora la mezzanotte quando alla porta dell’esercizio si sono presentati alcuni agenti di Polizia locale. Sfortunatamente per i titolari non si è trattato di uno “scherzetto” di Halloween, bensì di vigili veri e propri allertati dai residenti della zona che si lamentavano per la musica alta proveniente dal locale.

Ora il ristorante rischia una multa di oltre mille euro per il mancato rispetto degli orari di diffusione di musica, il cui limite per questo tipo di locali in contesti urbani è fissato a mezzanotte.