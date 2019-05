Festeggia i 18 anni… con una denuncia per spaccio.

18enne beccato con la droga

Un compleanno decisamente amaro per un neo-diciottenne di Desio, beccato dai Carabinieri con la droga poco dopo la mezzanotte di oggi, venerdì 24 maggio 2019, Il ragazzo dopo aver brindato per aver raggiunto la maggiore età, è stato notato dai Carabinieri mentre usciva dalle case popolari di via Marx. Fermato per un controllo, addosso i militari gli hanno trovato dieci dosi di hashish e con 22o euro probabile provento di spaccio.

Denunciato per spaccio

Il 18enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga e il denaro sono stati sequestrati.