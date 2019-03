Fiamme in un appartamento, intossicato il proprietario. Incendio in via Ada Negri a Seregno, seriamente danneggiato un appartamento al primo piano.

Incendio a Seregno, in fiamme un appartamento

Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 11 tra via Ada Negri e via e via Pavese, in zona stadio. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco oltre all’ambulanza di Seregno Soccorso e ai carabinieri. Dalle prime notizie il rogo ha seriamente danneggiato un appartamento al primo piano. Rimangono da accertare le cause.



In casa c’era solo il proprietario

Al momento dell’incendio in casa c’era solo il proprietario 70enne, mentre moglie e figlia erano uscite. Il pensionato è rimasto intossicato per il fumo ed è stato soccorso dal personale del 118 chiamato a intervenire.