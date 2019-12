Fiamme in via don Minzoni, notte di paura a Mezzago. L’incendio è divampato poco prima dell’una nel camino di una villetta.

Danni all’abitazione ma nessun ferito

L’incendio è divampato all’interno di una villetta su due piani in via don Minzoni poco prima dell’una. La causa del rogo è ancora da chiarire, ma sembra che il tutto sia partito dal camino dell’abitazione. Il fumo, infatti, è uscito dal sottotetto e dal comignolo della casa: possibile che sia andato a fuoco qualcosa all’interno di quest’ultimo, magari il nido di un uccellino. Sul posto sono intervenuti prontamente tre automezzi dei Vigili del fuoco, che si sono concentrati proprio sul comignolo e sul sottotetto della villetta. Fortunatamente non si registrano feriti, mentre l’abitazione ha riportato qualche danno esterno, in particolare nella zona dove è divampato l’incendio. Nello specifico, il comignolo risulta essere la parte più danneggiata dalle fiamme. Decisivo l’intervento del proprietario della villetta, che ha prontamente chiamato i Vigili del fuoco dopo aver condotto fuori dall’abitazione la moglie e i due figli piccoli.