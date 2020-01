Fiamme nel box di una abitazione a Sovico. L’incendio si è sviluppato poco dopo le 23. I pompieri hanno impiegato un’ora per spegnerlo.

Fiamme nel box di una abitazione a Sovico

Spavento ieri sera in un’abitazione di Sovico, in via 11 Febbraio. Per cause ancora da accertare infatti intorno alle 23.10 si è sviluppato un incendio nel box dell’abitazione. Per spegnerlo è stato necessario l’intervento di tre mezzi dei Vigili del fuoco. I pompieri hanno impiegato circa un’ora per domare le fiamme. Precauzionalmente è stato disposto anche l’intervento di un’ambulanza ma, fortunatamente, non ci sono stati feriti o intossicati.