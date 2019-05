“Mia figlia soggiogata da un santone, aiutatemi”. E’ l’appello disperato di una madre che da mesi sta combattendo una dura battaglia per riabbracciare sua figlia. E probabilmente salvarla.

Il “santone”, la storia

La storia è quella di Virginia Adamo, 44 anni, una vita passata a Monza e da qualche tempo residente a Briosco. Virginia è alle prese con un vero e proprio incubo che si è trasformato in questi ultimi mesi in una corsa contro il tempo. La figlia, oggi 24enne, da ormai un anno non fa ritorno a casa e soprattutto ha tagliato qualsiasi tipo di rapporto e comunicazione con la famiglia. La sua storia e il suo dramma sono stati raccontati nelle scorse settimane da «Le Iene» su Italia Uno. La figlia di Virginia (la donna ha altri tre figli, un maschio e due femmine) vive ad Acquapendente, in provincia di Viterbo forse soggiogata e plagiata, da un sedicente “maestro”, un uomo originario di Napoli, che dice di farsi portavoce delle teorie dell’esponente surrealista Alejandro Jodorowsky. “Ma le teorie di Jodorowsky sono altre – spiega Virginia – Per questo voglio contattarlo per smentire e smascherare quell’impostore che invece porta all’esaltazione pene karmiche, masturbazioni e discutibili pratiche sessuali”.

Il santone, l’incubo

L’incubo per Virginia incomincia nel 2017. Fino ad allora sua figlia era stata una ragazza e una studentessa modello: prima a Monza, a Cristo Re, poi a Carate, all’Itis. Alternato allo studio, un impegno appassionato nel sociale, nel volontariato in Italia e all’estero, e nei boy scout di Seregno. “Circa due anni fa nell’ambito della sua attività nel sociale, nel volontariato, a Bologna, a San Lazzaro, a mia figlia venne presentato questo personaggio, questo “Lino”. Lei era lì a studiare Naturopatia a Modena dove vivono i suoi nonni. Fu l’inizio del nostro incubo: Quell’uomo riuscì a conquistare non so come la fiducia di mia figlia. Il suo sogno era di realizzare una comunità di sostegno tutta sua, insieme ad altri ragazzi e ragazze. Quell’uomo disse che era in grado di aiutarli. Poco dopo mi resi conto che qualcosa non andava. Mia figlia mi telefonò e mi disse di aver avuto una vocazione, di voler trapiantare le sue origini, ad Acquapendente, un piccolo comune vicino a Viterbo. Successivamente tornò a casa una volta, ma era una ragazza completamente trasformata. Così decisi di capire cosa stava succedendo”.

Inquietanti scoperte

La trasferta ad Acquapendente nel Vierbese dove “opera” il sedicente santone portò a inquietanti scoperte che la donna fatica a raccontare.

“Abbiamo trovato un diario – racconta sconvolta Virginia – Ci siamo trovati davanti uno ‘spaccato’ sconvolgente: racconti sessuali, punizioni karmiche, esorcismo, magia nera, magia bianca, stregoneria, foto e utilizzo di oggetti per giochi erotici e sadomaso spinti all’estremo. In alcune conversazioni mia figlia viene invitata da quell’uomo a spiegarmi di essere diventata la sua puttana”. Ad Acquapendente la donna, proprio con Le Iene, ha anche incontrato “Lino” che ha rigettato tutte le accuse mosse verso di lui e ha negato qualsiasi tipo di rapporto con la giovane.

La vicenda giudiziaria

Una prima denuncia è stata archiviata tempo fa. Ce n’è stata una seconda, i carabinieri stanno indagando. E novità di queste ore, è stato fissato per il 23 maggio l’incidente probatorio nei confronti della 24enne. La richiesta al Giudice per le indagini preliminari Francesco Rigato è arrivata dal sostituto procuratore Paola Conti che ipotizza i reati di maltrattamenti e violenza sessuale. “Io non mi fermo, devo riportare mia figlia alla realtà – spiega ancora Virginia – Forse l’unico che può farlo è Jodorowsky. Lui può smentire, far crollare il castello di quel ciarlatano. Quell’uomo è riuscito a storpiare o cancellare i ricordi della vita di mia figlia. Dobbiamo risvegliare mia figlia da questa falsa realtà. Chiedo aiuto a tutti, io non mi arrendo”.

L’appello al maestro Jodorowsky

Cileno, regista, fumettista, negli anni Jodorowsky è diventato uno dei maggiori esponenti del surrealismo. E proprio al maestro, Adamo ha lanciato un appello in spagnolo per cercare di salvare sua figlia e smascherare il santone.