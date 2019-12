Finge di essere stata rapinata denunciata 63enne di Limbiate. Secondo i carabinieri la donna si sarebbe inventato tutto perché vittima di una truffa amorosa

Ha detto di essere stata rapinata dopo aver prelevato al bancomat sulla Nazionale dei Giovi, a Bovisio Masciago. Ma ai carabinieri però qualcosa non tornava e l’hanno denunciata per simulazione di reato. A finire nei guai una donna di 63 anni, residente a Limbiate che il 25 novembre scorso si è recata nella caserma dei carabinieri di Varedo per denunciare di aver subito una rapina quella stessa mattina.

Aveva prelevato trecento euro

La limbiatese ha raccontato ai militari di essersi recata allo sportello automatico della banca situata sulla Nazionale dei Giovi, per prelevare 300 euro. Mentre tornava alla sua auto però sarebbe stata stata fermata da un uomo di colore armato di coltello che l’avrebbe costretta a consegnargli i soldi che aveva appena ritirato in banca.

Ai carabinieri la testimonianza non convinceva

Dopo aver raccolto la testimonianza della donna, i carabinieri hanno subito avviato le indagini per cercare di risalire al misterioso rapinatore. Dopo alcuni giorni di accertamenti però, i militari hanno acquisito elementi tali da far pensare che la limbiatese si sia inventata tutto.

Il sospetto è che la 63enne sia stata vittima di una truffa amorosa: qualcuno insomma l’avrebbe indotta a darle questi 300 euro. La donna è stata denunciata per simulazione di reato.