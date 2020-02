Finisce con l’auto contro un negozio. Paura nel primo pomeriggio di oggi a Meda, in viale Brianza. Dopo l’incidente un pezzo di muro è crollato sopra del contatori del gas. Sono in corso verifiche da parte dei Vigili del fuoco.

Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito oggi a Meda, in viale Brianza. Qui, intorno alle 13, un’automobilista è finito, per cause ancora da accertare, contro il cordolo della pista ciclabile per poi terminare la corsa con la sua vettura contro un negozio di articoli sportivi, fortunatamente vuoto a quell’ora.

Dopo l’impatto con le vetrate del punto vendita una parte di muro si è staccata ed è finita sui contatori del gas all’esterno dell’edificio. Sul posto sono arrivati subito i Vigili del fuoco che hanno chiuso la strada e stanno verificando che non ci siano perdite di gas.

Per appurare la dinamica dell’incidente invece si trovano sul posto i Carabinieri e la Polizia locale di Meda. Non si segnalano feriti.