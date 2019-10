Finisce con l’auto contro un ostacolo: grave un 33enne. Schianto questa notte poco prima delle 2.30 a Limbiate.

Grave incidente nella notte appena trascorsa a Limbiate, in via Monte Bianco. In base a quanto è stato possibile ricostruire fino a questo momento erano quasi le due e trenta quando un 33enne, alla guida di una vettura, è finito contro un ostacolo. La dinamica è ancora da chiarire con precisione ma, in base alle notizie fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, l’uomo è stato soccorso dai volontari della Croce rossa di Varedo, dall’automedica e dai Vigili del fuoco.

Le sue condizioni purtroppo sarebbero molto gravi: il 33enne è stato infatti trasportato in codice rosso all’Ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto per accertare la dinamica del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Desio.