Un incidente e un malore nella notte appena trascorsa in Brianza. Sono due gli interventi effettuati dai soccorritori nelle ultime ore. Il primo a Monza in via Arosio dove poco dopo mezzanotte e mezza un 21enne si è sentito male in strada. Sul posto si è portata l’ambulanza dei volontari della croce rossa. Dopo i primi accertamenti non è stato disposto il trasferimento in ospedale.

E’ invece finita in ospedale a Carate Brianza in codice verde la 24enne che intorno alle 6 di questa mattina è finita fuori strada a Besana in Brianza. Come riporta l’Agenzia regionale emergenza urgenza la giovane è stata soccorsa dall’ambulanza della croce bianca e portata a Carate in codice verde. Ricostruzione della dinamica dell’incidente affidata ai Carabinieri dell compagni di Seregno.