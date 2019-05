Finisce nel fossato con l’auto, soccorso in codice rosso un 25enne. E’ successo sabato 25 maggio 2019 in via Manzoni a Lentate sul Seveso.

Finisce fuori strada a Lentate

Violento schianto questo pomeriggio, poco dopo le 16, a Lentate sul Seveso, sul lungo rettilineo di via Manzoni, al confine con Lazzate. In base a quanto è stato possibile ricostruire, un 25enne alla guida di una Fiat 600, mentre stava percorrendo la via in direzione Lentate, per motivi ancora da chiarire avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo contro un palo della luce e poi nel fossato a lato strada. L’impatto è avvenuto a poca distanza dall’incrocio con via Benedetto Croce.

Sul posto anche l’elisoccorso

Sul posto si sono immediatamente portati gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e hanno chiuso il tratto di strada tra il centro sportivo di via Superga e via Croce, regolando la viabilità a senso alternato. Si sono portati anche i Vigili del fuoco e i soccorritori della Croce rossa di Lentate con un’ambulanza supportata da un’automedica, oltre all’elisoccorso, atterrato in un campo nel territorio di Lazzate. Il 25enne è stato trasferito in ambulanza in ospedale in codice rosso.