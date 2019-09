Incidente mortale nella notte tra venerdì 28 settembre e sabato 28 sulla Nazionale dei Giovi, in territorio di Copreno. Morta una 26enne.

Incidente mortale sulla Nazionale dei Giovi

Gravissimo incidente nella notte in Brianza. Tutto è accaduto pochi minuti dopo le 3.30 quando una giovane di 26 anni, alla guida di una Peugeot 207, stava percorrendo la Nazionale dei Giovi in territorio di Lentate sul Seveso, nella frazione di Copreno.

All’altezza dell’intersezione con via Settembrini la donna, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo che è finito prima in un fossato e poi ha colpito in pieno la vetrina di un negozio sfondandola.

Per la 26enne non c’è stato nulla da fare. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi da Lentate la donna è morta sul colpo.

Sul posto si sono portati anche i Carabinieri di Lentate e Seveso che stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica precisa di quanto accaduto. Presenti anche diverse squadre dei Vigili del Fuoco.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI