Finisce nel Villoresi con il cane. Lui si salva ma l’animale no. E’ accaduto questo pomeriggio a Nova Milanese. Primi soccorsi prestati da un passante per il cane non c’è stato nulla da fare.

Finisce nel Villoresi con il cane. Lui si salva ma l’animale no

Stava passeggiando con il cane lungo la ciclabile che costeggia il canale Villoresi, in via Galvani, a Nova Milanese. Quando improvvisamente l’animale è stato attirato da qualcosa nell’acqua, e si è pericolosamente avvicinato al bordo.

Il padrone, un 27enne, purtroppo non è riuscito a tenerlo e così entrambi sono finiti nelle acque del canale. Trascinati dalla corrente per diverse centinaia di metri sono stati soccorsi in prima battuta da un passante in bicicletta. L’uomo, vista la scena, si è fermato ed è riuscito a mettere in salvo sia il padrone che il cane di grossa taglia. Purtroppo però per l’animale non c’è stato nulla da fare. E’ stato tirato fuori dall’acqua già privo di vita.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto poco prima delle 14, sono arrivate tempestivamente l’ambulanza e l’automedica. Le condizioni del 27enne sono apparse da subito non preoccupanti. Vigile e collaborante è stato medicato sul posto dagli operatori del 118 che stanno ora valutando se trasportarlo in ospedale.

In via Galvani anche la Polizia locale a cui ora sono affidati gli accertamenti del caso.