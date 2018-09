Finiscono con l’auto contro un ostacolo: due giovani in ospedale. E’ accaduto a Desio, sulla Sp9 nella notte.

Tre giovani di 18, 19 e 21 anni sono rimasti coinvolti nella notte in un incidente a Desio, sulla Sp9. L’auto su cui viaggiavano, secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, è andata a sbattere contro un ostacolo intorno alle 2.30. Sul posto due ambulanze, da Varedo e Seregno, e i carabinieri della compagnia di Desio. Due dei tre giovani coinvolti sono rimasti lievemente feriti e sono stati medicati al ponto soccorso di Desio e Paderno Dugnano.

Sempre nella notte segnaliamo due intossicazioni etiliche a Lissone e Giussano. Coinvolti un 33enne e un ragazzo di 20anni che fortunatamente non hanno subito gravi conseguenze. Infine, alle 5 di questa mattina, un uomo di 51 anni è stato soccorso dai volontari di Seregno per una caduta in via Gramsci. Il 51enne è stato portato all’ospedale di Desio per accertamenti.