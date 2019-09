Fino a domenica La fattoria in piazza a Limbiate. Tre giorni di eventi con spettacoli equestri dei cavalli del Palio di Legnano, mostre, esibizioni organizzati dall’associazione Amiamo Limbiate

Da oggi, venerdì 13 settembre a domenica 15, piazza Tobagi a Limbiate ospita la settima edizione de La fattoria in piazza con te. L’associazione Amiamo Limbiate, insieme ad altre realtà del territorio, ha presentato l’evento mercoledì in Municipio con una breve esibizione equestre.

I cavalli del Palio di Legnano

L’esibizione, a cura del maneggio Ippocampo di Cislago (ma fino a due anni fa a Limbiate), verrà riproposta nel corso della manifestazione. I cavalli impiegati nella coreografia sono gli stessi utilizzati ogni estate nella rievocazione storica del celebre Palio di Legnano. La tre giorni di festa include, oltre allo spettacolo equestre, anche mostra di auto, ballo country, street food e gonfiabili in Piazza Tobagi, spettacolo con i falchi ed esposizioni di mezzi agricoli e auto d’epoca.

Gli eventi in programma

Da oggi, venerdì 13 settembre, street food in piazza. Domani, sabato 14, sul sagrato della chiesa di piazza Solari “4 Passi…da ieri a oggi”: alle 20,30 spettacolo con immagini, musica, danza e moda per ripercorre la storia di Limbiate. Il clou sarà domenica con cerimonia di apertura alle 11, esposizione di mezzi agricoli, animali, battesimo della sella e molto altro. Nel pomeriggio dimostrazione di volo con falconieri, ballo country, esposizione di auto e moto, mostra di bonsai. Al mattino marcia a 4 zampe per le vie della città