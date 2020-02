Finto prete in azione, la vittima è una 92enne. E’ successo a Desio.

Un uomo si è presentato alla porta di una 92enne residente in zona ospedale dicendo di essere un prete. A quanto risulta dalla descrizione si tratterebbe di un italiano, alto circa un metro e settanta, abbastanza giovane.

Di fronte all’anziana si è presentato come sacerdote, e appena entrato nell’abitazione avrebbe spruzzato una sostanza urticante, con lo spray, per distratte la pensionata.

L’anziana si è sentita male

La 92enne, che non si aspettava la sgradita visita, non è riuscita a reagire. Di conseguenza il finto prete ha potuto ottenere quello a cui mirava, anche se non è ancora chiaro se abbia portato via soldi o altro. Poi è sparito nel nulla. L’anziana, in seguito al raggiro, si è sentita male. In suo aiuto è accorsa una vicina che l’ha poi accompagnata al Pronto soccorso. Nel frattempo sono intervenuti i Carabinieri, nel tentativo di rintracciare il truffatore.

