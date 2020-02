“Flowserve Valbart”, al via le contrattazioni sindacali. La multinazionale americana ha annunciato 60 licenziamenti nella sede di Mezzago.

Il primo incontro tra le parti si è tenuto nella giornata di venerdì, quando le rappresentanze sindacali (Fiom-Cgil) hanno avuto un primo contatto con i dirigenti dell’azienda.

“L’azienda, che opera nel settore OIL&GAS, nel corso dell’incontro ha ribadito la difficoltà in cui versa l’ attività della divisone valvole a sfera dello stabilimento di Mezzago, che ha registrato negli ultimi anni una forte contrazione del fatturato e degli ordinativi, con pesanti ricadute sull’andamento economico e sui risultati operativi dell’impresa – si legge in un comunicato stampa diramato ieri, lunedì – Da qui la necessità di adeguare la struttura dei costi aziendali al fatturato ed agli ordinativi che anche per il 2020 avranno un andamento analogo a quello degli ultimi anni. L’azienda ha anche ribadito nel corso dell’incontro l’importanza dell’attività industriale di Mezzago ed il mantenimento dell’insediamento produttivo”.

Duro il commento di Adriana Geppert, la sindacalista della Fiom-Cgil che sta seguenda da vicino la vicenda.

“La Fiom-Cgil e le Rsu hanno ribadito la loro contrarietà ai licenziamenti, chiedendo all’azienda l’apertura di un confronto per la ricerca di soluzioni condivise di gestione degli esuberi dichiarati dall’azienda, per il mantenimento e consolidamento del presidio industriale e a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Dopo un’ampia e difficile discussione l’Azienda ha dichiarato la sua disponibilità a proseguire il confronto e ad individuare strumenti condivisi per la soluzione del problema occupazionale. La discussione è solo all’inizio ed il percorso tutto in salita. I licenziamenti non sono ancora scongiurati, ma con l’impegno e la determinazione di tutti, a partire dalle lavoratrici e dai lavoratori, riusciremo a difendere l’occupazione”.