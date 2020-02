“Flowserve Valbart”, segnali positivi per i lavoratori. Nei giorni scorsi i vertici dell’azienda, che ha annunciato un’importante riorganizzazione interna, ha incontrato il sindaco di Mezzago Massimiliano Rivabeni e il Senatore della Lega Emanuele Pellegrini.

Nella giornata di venerdì i dirigenti dello stabilimento mezzaghese hanno incontrato il primo cittadino Massimiliano Rivabeni e il Senatore della Lega Emanuele Pellegrini, attivi fin da subito per analizzare le criticità che hanno portato l’azienda a dover riorganizzare la propria attività.Una riorganizzazione che ha messo a rischio 60 posti di lavoro.

“L’incontro è stato proficuo e l’intento comune è certamente rappresentato dalla tutela degli interessi tanto dei lavoratori quanto di tutte le attività presenti sul territorio – si legge in un comunicato congiunto diramato da Rivabeni e Pellegrini – La crisi del mercato lamentata è stata esposta e circostanziata e oggi la volontà è quella di trovare soluzioni condivise evitando frizioni. L’azienda ha prospettato molteplici interventi atti ad accompagnare i dipendenti interessati all’annunciata rivisitazione della forza lavoro con il minor impatto possibile”. Proprio in quest’ottica il prossimo passo è quello di prendere contatti anche con i rappresentanti dei lavoratori invitandoli a un incontro: ascolteremo anche la loro posizione, rappresentando il fattivo interessamento e la tanto dovuta quanto sentita solidarietà. Il fine è quello di facilitare, presso tutte le sedi competenti, una bonaria definizione della situazione per il raggiungimento, nel più breve tempo possibile, di una condizione di stabilità che garantisca la continuità aziendale e tuteli le maestranze”.