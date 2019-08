Aggiornamento delle 11: il 45enne alla guida dell’auto è risultato positivo all’alcoltest. Per lui sono scattate le manette.

Una folle corsa in contromano nel centro di Varedo. Poi lo scontro con una moto, risultato fatale per l’uomo che era in sella. Tragico incidente questa notte lungo la centrale via Umberto I.

Folle corsa in contromano

Era passata da 15 minuti la mezzanotte in via Umberto I, nel centro di Varedo. Un 69enne, casa a Solaro, la stava percorrendo in sella alla sua due ruote quando è stato travolto da un 45enne di origine romena che, alla guida di un’Audi, aveva imboccato la strada in contromano, sulla corsia opposta rispetto a quella corretta, con il piede pigiato sull’acceleratore. Violento lo scontro.

Sul posto sono giunte l’ambulanza della Croce bianca di Cesano, l’automedica e la gazzella dei carabinieri della Compagnia di Desio. E’ risultato inutile, purtroppo, il tentativo disperato di salvare la vita al 69enne, deceduto sul colpo.

Il conducente dell’auto, invece, è stato sottoposto all’etilometro e poi trasportato in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese, piantonato dai militari.