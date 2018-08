Forano una gomma, i carabinieri di Paderno Dugnano arrestano due spacciatori. In manette due marocchini di 30 e 27 anni senza fissa dimora.

Gli spacciatori hanno cercato di fuggire

I due si trovavano a bordo strada con la gomma della propria auto a terra quando, alla vista della pattuglia dei carabinieri, hanno tentato una fuga, nascondendosi tra i cespugli a lato della carreggiata. I marocchini sono stati immediatamente circondati dai militari. Una volta identificati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di quasi mezzo etto di cocaina, evidentemente acquistata poco prima. Stupefacente a sua volta destinato al frazionamento e allo spaccio al dettaglio.

Tempestivo intervento dei carabinieri

Il controllo è scattato in via Serra a Paderno Dugnano – a pochi chilometri di distanza da uno dei varchi di accesso al Parco delle Groane – dove pochi minuti prima era stata segnalata un’auto che viaggiava a forte velocità. La loro corsa si è conclusa pochi chilometri dopo con la foratura di una gomma. Tempestivo l’intervento dei carabinieri, che hanno fatto scattare le manette ai polsi dei due. Una volta davanti al Giudice del Tribunale di Monza, per gli spacciatori è stata confermata la custodia cautelare in carcere.