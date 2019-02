Forte odore di gas davanti a scuola arrivano i vigili del fuoco. Pompieri e Polizia locale in piazza Biraghi a Varedo: si è trattato di una vettura alimentata a gpl

Forte odore di gas davanti a scuola

Avevano sentito un forte odore di gas e temendo che potesse provenire dalla scuola primaria, alcuni genitori hanno allertato i soccorsi. E’ successo poco fa, intorno alle 16,30 di lunedì 25 febbraio, proprio all’ora di uscita degli studenti. Vigili del fuoco e Polizia locale sono accorsi per verificare da dove potesse provenire l’odore

Era un’auto a gpl parcheggiata

Dopo una ricognizione nella zona, i pompieri hanno accertato che l’odore non arrivava dalla scuola ma da un’auto parcheggiata poco distante. La vettura è alimentata a metano e probabilmente si è verificata una perdita. Gli operatori sul posto si sono subiti attivati per cercare il proprietario dell’auto. Nel frattempo hanno circoscritto l’area per motivi di sicurezza