Forzano la porta di un alloggio con un trapano ma un inquilino li sente e li fa arrestare. E’ successo a Nova Milanese.

Forzano la porta di un alloggio con un trapano

Con l’aiuto di un trapano cercavano di forzare la serratura di una porta di un appartamento al primo piano di una palazzina Aler di piazza Don Gnocchi. Sono finiti in manette con l’accusa di tentato furto aggravato. Non è però escluso che, approfittando dell’assenza di molti per le ferie, in realtà stessero cercando di entrare nell’appartamento per occuparlo abusivamente. E’ successo nei giorni scorsi, in pieno giorno.

E’ stato un inquilino a dare l’allarme

E’ stato un inquilino a dare l’allarme. Preoccupato per rumori sospetti nella palazzina, l’uomo ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Che è arrivato, tempestivo. I militari della stazione di Nova Milanese hanno sorpreso tre persone, due uomini e una donna, intenti a scassinare la porta di ingresso di un alloggio vuoto, di quelli non ancora assegnati. Sono scattate quindi le manette per un 46enne residente a Catania ma di fatto domiciliato a Limbiate, una donna di 38 anni residente a Limbiate e un desiano classe 1987.

Arrestati per tentato furto aggravato

Tutti e tre noti alle forze dell’ordine. L’accusa è di tentato furto aggravato, ma non si esclude, come detto, che l’obiettivo dei tre fosse quello di introdursi furtivamente nell’alloggio per occuparlo abusivamente. Il 32enne desiano era finito nei guai già a inizio agosto: i carabinieri della Compagnia di Desio lo avevano sorpresso al volante di un furgone con 742 abiti da donna, del valore commerciale di 50mila euro, rubati pochi giorni prima in una ditta di Cassano Magnago, in provincia di Varese. Era stato denunciato a piede libero per ricettazione.