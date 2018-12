Forze dell’ordine alla Snia via le scale usate per scavalcare in stazione. Ieri pomeriggio a Varedo sono intervenuti Polizia locale, carabinieri, operai del Comune e il sindaco

Forze dell’ordine alla Snia

Causa ancora problemi il muretto che separa la stazione ferroviaria dall’area Snia. Ieri pomeriggio, martedì 4 dicembre, le forze dell’ordine sono intervenute nell’area dismessa per distruggere le scale utilizzate da tossici e spacciatori per scavalcare in stazione. Il problema è noto, già nelle scorse settimane la Polizia locale aveva più volte trovato scale a pioli appoggiate al muro e le portate via

Via le scale usate per scavalcare

Ieri però, le forze dell’ordine hanno fatto piazza pulita dall’interno dell’area Snia. Nel pomeriggio sono intervenuti i carabinieri della stazione cittadina con il comandante Armando Cangemi, la Polizia locale, il sindaco Filippo Vergani e gli operai del Comune che hanno segato una scala di legno e portato via altro materiale utilizzato per oltrepassare comodamente il muro

Il sindaco “non molla”

Soddisfatto dell’esito del blitz il sindaco Vergani: “Anche oggi abbiamo resa la vita difficile ai tossici delinquenti che frequentano la Snia, abbiamo segato scale, assi di legno, portato via pannelli di metallo e tutto quello che usa questa feccia per scavalcare il muro della stazione. So che probabilmente domani potrebbe essere li ancora, ma noi non molliamo”

Si interverrà per alzare il muretto

Settimane fa il primo cittadino aveva chiesto a Ferrovie nord di alzare il muretto che separa la banchina della stazione ferroviaria dall’area industriale dismessa. In seguito ad un sopralluogo per verificare la fattibilità dell’intervento, i tecnici stanno mettendo a punto un progetto che sarà presentato all’Amministrazione comunale. Continuano intanto i controlli quotidiani in stazione da parte delle forze dell’ordine, principalmente a tutela dei pendolari che scendono dal treno in orari serali.