Frontale lungo la Provinciale Monza-Melzo, paura per due uomini. L’incidente stradale è avvenuto questa notte, tra Concorezzo e Agrate Brianza.

Due uomini in ospedale

Lo schianto è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza, lungo la Sp 13 all’altezza di via Massimo d’Azeglio, tra Concorezzo e Agrate. Due auto, una Golf e una Smart, si sono scontrate frontalmente. Molto violento l’impatto tra le due vetture: ad avere la peggio è stata la Smart, che ha effettuato anche un giro su sè stessa prima di interrompere la sua corsa. I due autisti, di 20 e 43 anni, sono stati entrambi soccorsi in codice giallo e trasportati all’ospedale Niguarda di Milano per accertamenti. Sul posto un’ambulanza e un’automedica, oltre a tre mezzi dei Vigili del fuoco in arrivo da Monza, Lissone e Vimercate. Sull’esatta dinamica dell’incidente stanno indagando i Carabinieri di Monza e Vimercate, sopraggiunti sul posto per tutti i rilevamenti del caso.