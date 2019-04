Il grave incidente si è verificato oggi, martedì 2 aprile 2019 alle 15 a Barlassina lungo via Longoni, all’altezza del civico 79. Sul posto anche l’elicottero dei soccorritori del 118.

Frontale tra auto e furgone

Uno scontro violentissimo quello che si è verificato oggi, martedì 2 aprile alle 15 a Barlassina, lungo via Longoni. Un’utilitaria condotta da una 64enne ha centrato in pieno un furgone. L’impatto è stato fortissimo, le lamiere e il muso dell’utilitaria si sono completamente distrutte e la donna alla guida ha riportato gravi ferite. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e a due ambulanze, anche l’elicottero dei soccorritori del 118. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni che si trovavano sul posto al momento dell’incidente, le condizioni di salute della donna sarebbero seriamente compromesse. Impossibile al momento in cui si scrive, riferire la dinamica dell’incidente e le responsabilità delle persone coinvolte nel sinistro stradale.