Deteneva un fucile abusivo in casa ed è stato arrestato.

Fucile abusivo in casa

Un uomo di 46 anni, residente ad Agrate Brianza, è stato arrestato ieri mattina (sabato 14 dicembre) dai Carabinieri della Stazione di Bernareggio per detenzione abusiva di un fucile con matricola abrasa. I militari sono entrati in azione alle 6. Si sono presentati a casa del 46enne per la perquisizione domiciliare. Durate l’operazione, le forze dell’ordine hanno trovato un fucile sovrapposto, marca Beretta, calibro 12, con le matricole canna e castello abrase. Hanno inoltre rinvenuto 70 cartucce del medesimo calibro.

In manette

Il 46enne non ha fornito giustificazioni in merito al possesso abusivo dell’arma e delle cartucce ed è stato quindi arrestato dai Carabinieri. Nella stessa giornata di ieri è stato sottoposto a processo per direttissima presso il Tribunale di Monza, con l’accusa di detenzione di arma clandestina e detenzione abusiva di munizioni. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura dei domiciliari.

