Fuga di gas in via Bellini a Seregno, al lavoro i Vigili del fuoco della caserma locale e i tecnici di RetiPiù per riparare il guasto. Nessun ferito, chiusa la strada.

Pompieri al lavoro in via Bellini

Dalla tarda mattinata di domenica al lavoro i pompieri del distaccamento di Seregno per una fuga di gas nell’impianto che rifornisce un condominio. La perdita a ridosso della strada. Via Bellini è chiusa al transito, con un nastro california per chi proviene dal centro città e da un’auto della Polizia locale per chi proviene dal Lazzeretto.

Allarme per il forte odore di gas

I pompieri sono intervenuti dopo le segnalazioni dei residenti che avvertivano un forte odore di gas e si sono allarmati. L’intervento di riparazione è iniziato in tarda mattinata e dopo le 13 è tuttora in corso. Il guasto in una valvola dell’impianto esterno che porta il gas ai contatori delle utenze domestiche del condominio. Non si registrano feriti, l’intera zona è stata messa in sicurezza.