Fumogeni e petardi nel pre-partita: cinque Daspo per i tifosi di Cantù e Bologna. In corso approfondimenti volti all’identificazione di altri tifosi.

Daspo per i tifosi di Cantù e Bologna dopo l’incontro del 24 novembre

Lo scorso 24 novembre al “PalaBancoDesio” durante il pre-partita dell’incontro di basket fra le squadre “Acqua San Bernardo Cantù” e “Fortitudo Bologna” valido per campionato di Lega serie A1, si erano vissuti momenti di tensionecon lancio di petardi e fumogeni da parte di alcune frange di ultras di entrambi gli schieramenti.

Il gruppo di facinorosi ha reso estremamente difficoltoso l’intervento delle forze dell’ordine presenti, immediatamente frappostesi tra le due tifoserie al fine di evitare che la situazione potesse pericolosamente degenerare. Fortunatamente, a parte le scintille iniziali, la partita si è poi svolta regolarmente in un clima di sicurezza. Regolare anche il deflusso alla fine del match.

Denunciati i più facinorosi

A seguito di quanto accaduto nel pre-partita i più facinorosi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale, rissa e danneggiamento. Il Questore di Monza e della Brianza ha inoltre emesso, in via di urgenza, quattro provvedimenti di DASPO nei confronti di tre tifosi del Cantù ed uno nei confronti di un tifoso del Bologna, della durata dai due ai cinque anni e gravati dall’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, essendo alcuni dei destinatari già stati colpiti, in passato, da analogo provvedimento emesso da altri Questori d’Italia.

In corso altri approfondimenti

Sono in corso approfondimenti volti all’identificazione degli altri tifosi della Fortitudo Bologna che hanno preso parte attiva agli scontri anche con la collaborazione della Questura di Bologna.