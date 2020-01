Auto distrutta dal fuoco vicino alla scuola elementare. L’incendio nel pomeriggio di martedì in via Battisti, nei pressi della primaria “Stoppani”.

Auto distrutta dal fuoco in via Battisti all’altezza del civico 23, a breve distanza dalla scuola elementare ” Stoppani”. L’incendio pochi minuti dopo le 15. Il rogo ha divorato una “Citroen Picasso”. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco della caserma locale oltre alla Polizia locale che ha chiuso la strada durante le operazioni di spegnimento.

Le segnalazioni dei genitori

L’incendio dell’auto in strada, con una densa colonna di fumo, ha richiamato l’attenzione dei residenti ma anche dei genitori e dei nonni che iniziavano ad affollare il piazzale di via Stoppani antistante la scuola in attesa dei bambini dopo le lezioni. Sono stati alcuni di loro a segnalare le fiamme agli agenti di Polizia locale in transito per servizio.

Il fuoco dal vano motore

Il conducente, un anziano residente al Ceredo, ha fatto appena in tempo a parcheggiare la vettura in via Battisti. Dal vano motore fuoriusciva fumo per un guasto, forse a causa di un problema elettrico. L’incendio ha danneggiato altre due vetture in sosta accanto alla “Citroen Picasso”.

Danneggiate altre due vetture

L’incendio ha danneggiato anche una “Opel” in sosta intestata a un desiano e una “Chevrolet Matiz” alimentata a gas, di proprietà di un uomo residente a Mariano Comense. In quel momento la bombola di gas era vuota.

